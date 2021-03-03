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Мишустин проверил качество гречневой каши в барнаульской школе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 марта посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу №53, где уделил особое внимание организации бесплатного горячего питания и попробовал гречневую кашу с котлетой.

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«Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием», — цитирует председателя правительства «Газета.ру».

Мишустин рассказал, что во время его учебы в школе гречневая каша с котлетой была самым вкусным из той еды, что предлагалась в столовой. Кроме того, он провел небольшое совещание, на котором обсуждался вопрос ассортимента школьного буфета, по итогам которого родители учащихся проголосовали за отсутствие чипсов и фастфуда.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что власти Башкирии решили усилить контроль за качеством работы столовых в школе и питания, которое там предоставляется. Глава республики Радий Хабиров предложил вести реестр недовольства едой из столовой и после трех жалоб подряд увольнять директоров школ.

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