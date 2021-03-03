Белый дом счел ошибочным решение Техаса отменить масочный режим

Советник по вопросам COVID-19 в Белом доме Энди Славитт призвал губернатора Техаса Грэга Эббота пересмотреть свое решение об отмене обязательного ношения медицинских масок в штате.

«Мы, конечно, понимаем давление, под которым находятся губернаторы, и ценим рабочие отношения, имеющиеся у нас с губернатором Эбботом. Но мы считаем ошибкой отмену предписания носить маски, которое спасает множество жизней», — заявил Славитт в интервью телеканалу CNN 2 марта.

Представитель Белого дома выразил надежду, что Эббот переосмыслит свою инициативу. По его мнению, всем штатам необходимо придерживаться рекомендаций по обязательному ношению защитных масок до тех пор, пока не завершится процесс вакцинации от коронавируса в стране.

Ранее в этот день Эббот объявил, что с 10 марта в Техасе будет отменено предписание носить защитные маски из-за коронавируса, несмотря на рекомендации органов здравоохранения не делать этого. Кроме того, с этого дня в штате смогут заработать все предприятия и организации, чья работа была ограничена на фоне пандемии.

При этом руководители расположенных в Техасе корпораций General Motors, Toyota Motor, Target Corp и Macy's Inc намерены сохранить условия обязательного ношения масок на работе для своих сотрудников, пишет Reuters.

По данным агентства, в 35 американских штатах, а также округе Колумбия и Пуэрто-Рико действуют рекомендации по ношению масок в публичных местах. Отменили это предписание штаты Айова, Миссисипи, Монтана и Северная Дакота.

В Соединенных Штатах за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 57 439 жителей, из них более 7,7 тыс. в Техасе. Штат находится на втором месте по стране по числу заболевших (2,66 млн) и на третьем — по количеству погибших (44,1 тыс).

2 марта президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.