Врачи дали рекомендации по использованию наушников

Громкое прослушивание музыки через наушники во время поездки в метро может нанести вред слуху, кроме того, их необходимо регулярно дезинфицировать. Об этом заявили врачи, опрошенные «РИА Новости» 3 марта.

Так, главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков обращает внимание на процесс подбора наушников. По его словам, каждый выбирает их исходя из собственных нужд и предпочтений, однако есть моменты, на которые необходимо обращать внимание.

«Силиконовые вкладыши наушников, которые вставляются в ухо, должны быть подобраны по размеру, чтобы они не выпадали и в то же время не наносили вреда нежной коже наружного слухового прохода, так как травматизация кожи наружного слухового прохода способствует дальнейшему ее инфицированию с высокой вероятностью развития воспалительного процесса», — объяснил он.

Независимо от типа наушников Крюков рекомендует прослушивать музыку в тишине, чтобы не было необходимости добавлять громкость, поскольку никакой из типов устройств не дает стопроцентного шумоподавления. Поэтому, в частности, он не советует слушать музыку в метро — шум в вагонах колеблется в районе 80-95 децибел, и чтобы звук поезда не мешал, громкость музыки придется поднимать вплоть до максимальных значений (120 децибел) и нарушить работу внутреннего уха.

«Это слишком громкий звук. Орган слуха рассчитан на максимальный комфортный звук от 75 до 90 децибел, именно тогда срабатывает защита от громкого звука. Причем этот порог индивидуален у каждого. Звук свыше 100 децибел — это порог боли. При такой силе звука никакая защита уха не поможет избежать неприятных последствий для слуха, особенно в постоянном режиме прослушивания», — подчеркнул Крюков.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Елена Загорская обращает внимание на то, что использование наушников может вызвать возникновение серной пробки в ухе и привести к среднему отиту. Кроме того, можно нанести баротравму уху, если вытащить наушник «с характерным звуком».

«Когда вы вставляете в ухо наушник, сера, которая покрывает кожу наружного слухового прохода и несет в себе защитные функции, смягчая, обеззараживая, питая кожу слухового прохода, сдвигается глубже. В этом случае сера не успевает подсохнуть и самоудалиться из уха, она скапливается в слуховом проходе и образует серную пробку», — пояснила Загорская.

По ее словам, пациентов с жалобами на слух за последние годы не стало сильно больше, однако, наблюдается увеличение числа обращений от молодых людей и девушек. Редко кто из них признается, что слушают громко музыку в наушниках. В свою очередь, Крюков, призвал прекратить пользоваться наушникам и обратиться к врачу, в случае если человек чувствует ухудшение слуха. При этом, есть ситуации, в которых своевременный визит к доктору может сохранить слух.

«В ряде случаев время является решающим фактором в возможности восстановления слуха. И чем быстрее это произойдет, допустим, вчера случилось, а сегодня вы уже пришли на консультацию к врачу, то шансов на успешное лечение намного больше. Бережное и внимательное отношение к своему органу слуха, защита его от громких звуков — это правило, которое необходимо соблюдать с самого раннего возраста», — подчеркнул он.

Ранее, 2 марта, «Известия» опубликовали рейтинг лучших беспроводных наушников 2021 года, составленный Роскачеством.