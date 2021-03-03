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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин допустил окончания пандемии коронавируса в России к середине текущего года.

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По словам специалиста, это станет возможным благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета. При этом Малявин отметил, что коллективный иммунитет накапливается, в том числе за счет переболевших коронавирусом бессимптомно.

Однако рассчитывать на создание эффективного лекарства прямого противовирусного действия в ближайшее время не стоит, считает эксперт.

«Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет 10, может, если напрягутся, лет пять», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24» во вторник, 2 марта.

Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Также Голикова сообщила, что на сегодняшний день страна по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркнула, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России снижается, однако остается «достаточно серьезным».

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