Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Москве

В ближайшие дни в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление, рассказал 3 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что нормальным показателем для Москвы является 748 мм ртутного столба.

«По-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью — примерно на 15-20 мм рт. ст. оно станет ниже нормы. Будет около 730 мм рт. ст.», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, атмосферное давление ниже нормы в столице будет и во все предыдущие дни.

Так, в среду днем этот показатель составит 746 мм рт. ст., в четверг — 735 мм рт. ст., в пятницу — 742 мм. рт. ст., в субботу — 747 мм рт. ст.

1 марта Гидрометцентр России объявил до 12:00 4 марта в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15–17 м/с.