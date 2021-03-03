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В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

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В трех районах Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Об этом 3 марта сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

«Экстренное предупреждение: сегодня местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный скоростью до 22 м/с с метелью», — заявили в ведомстве.

Непогода связана с циклоном, подходящим со стороны Японского моря. При этом каких-либо серьезных последствий не ожидается, поскольку циклон лишь немного заденет Магаданскую область и обойдет ее стороной.

Ранее сообщалось, что сильный ветер 4 и 5 марта прогнозируют в Хабаровском крае. Также в регионе выпадет мокрый снег.

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