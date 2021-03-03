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Байден отозвал кандидатуру Ниры Танден на пост в Белом доме

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Президент США Джо Байден отозвал кандидатуру Ниры Танден, которую выдвигал на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что с уважением относится к ее достижениям, а также рассчитывает, что у нее будет другая должность в администрации.

«Она внесет ценный вклад в нашу работу», — указал он в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома во вторник, 2 марта.

Также Байден приложил письмо самой Танден, в котором она просит отозвать ее кандидатуру, так как не сможет добиться утверждения в сенате.

Ранее, 13 февраля, Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Теперь ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.

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