Мединский предложил считать умерших в концлагерях жертвами геноцида

Советских военнопленных, погибших в нацистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, нужно отнести к числу жертв геноцида. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье, приуроченной к 78-й годовщине освобождения Ржева, опубликованной 3 марта на сайте телеканала RT.

«Уверен, что, говоря о жертвах политики геноцида, мы имеем полное право в целом включать истребленных немцами военнопленных, независимо от того, были ли они гражданскими или военными. Ибо ни в одной войне — по крайней мере в христианской истории человечества — ни одно государство никогда не уничтожало и не доводило до смерти истощением и пытками почти 60% пленных. Как делали фашисты с военнопленными советскими», — написал он.

Мединский обратил внимание на то, что в лагеря военнопленных также часто попадали партизаны и обычные мужчины призывного возраста с оккупированной территории. При этом смертность солдат армий союзников (США, Англии и Франции) в плену у нацистов, по его словам, находилась на уровне 3-4%.

«По сути, подлежащей уничтожению «группой» для нацистов было все население нашей страны — безотносительно этнической (расовой) или религиозной принадлежности. Вина русских, евреев, белорусов, татар, украинцев, мордвин или чувашей перед Гитлером заключалась только в том, что они были гражданами СССР, отравленными «коммунистической идеей», и — главное — просто жили на землях, подлежавших, по планам Гитлера, «беспощадной германизации», — подчеркнул Мединский.

17 февраля Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому запрещается демонстрация изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространение нацистской атрибутики.

16 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 государств. Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и др.