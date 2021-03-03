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Байден заявил о возвращении США к нормальной жизни весной 2022 года

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Президент США Джо Байден 2 марта в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.

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Байден отметил, что сейчас страна «добивается прогресса из унаследованного беспорядка», однако ситуация вновь может ухудшиться.

«Сейчас не время терять бдительность», — передает его слова ТАСС.

Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что страна не планирует делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не будут привиты. Однако позднее в тот же день Байден сообщил об обсуждении вопроса отправки американских вакцин от COVID-19 в Мексику с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

24 февраля Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Он отметил, что в связи с тем, что от нее в США умерли более 500 тыс. человек, «крайне важно продолжать бороться и реагировать на COVID-19 с задействованием всех возможностей федерального правительства».

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