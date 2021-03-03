Ученые оценили влияние COVID-19 на эмоциональность игры в футбол

Игра в футбол при пустых трибунах оказывается менее эмоциональной, выяснили ученые. Специалисты из Университета Зальцбурга исследовали поведение футболистов и сотрудников клуба FC Red Bull Salzburg в матчах чемпионата Австрии при заполненных трибунах и на «играх призраков», прошедших без зрителей из-за карантина.

Пандемия дала психологам возможность проверить на практике теории о влиянии болельщиков и других сопутствующих факторов на результаты профессиональных спортсменов. Ученые сравнили статистические показатели футболистов в играх сезонов-2018/19 и 2019/20.

«Это первое исследование, нацеленное на изучение психологического эффекта игры при пустых трибунах на игроков, сотрудников команд и футбольных официальных лиц», — указали авторы в статье в журнале Nature.

Общее количество эмоциональных ситуаций во время игр без зрителей снизилось на 19,5%. Изменилась и их продолжительность. За десять матчей с болельщиками участники событий потратили на проявления эмоций 41 минуту 42 секунды, а без них — 27 минут 9 секунд. То есть «игры призраков» прошли спокойнее обычных.

Отсутствие болельщиков повлияло и на работу судей. В играх сезона-2018/19 арбитры были вовлечены в 39,4% всех зарегистрированных эмоциональных ситуаций, а в сезоне-2019/20 — в 25,2%. Так как общее количество эмоциональных ситуаций в играх со зрителями было значительно выше, то оказалось, что в «играх призраков» судьи вовлекались в подобные ситуации на 48,5% реже. На матчах без зрителей арбитры сталкивались с меньшим количеством протестов (на 10,7%), словесных перебранок (на 9,7%) и обсуждений (на 0,7%).

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