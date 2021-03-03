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Названы способы обмана пациентов при лучевой диагностике

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Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала, как некоторые организации обманывают клиентов при проведении КТ и МРТ-исследований.

Так, некоторые организации сообщают недостоверные сведения об используемом оборудовании: марку, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность.

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Точность системы пока составляет 65%, но со временем станет выше

«Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ — не менее 1,5 тесла», — цитирует ее «Прайм» в среду, 3 марта.

В тех случаях, когда кабинет не оборудован специальной техникой или персонал не обладает квалификацией для проведения исследования с применением контрастных препаратов, пациентов могут уговаривать пройти исследование без контрастного усиления. Соглашаться на это без консультации с врачом нельзя.

Гриценко отметила, что есть аппараты китайского и европейского производства. Последние стоят дороже и в большинстве случаев рассчитаны на более сложные задачи. Поэтому, если у пациента серьезная проблема и ему необходимо подтвердить или опровергнуть диагноз, лучше выбирать их.

Также эксперт поставила под сомнение надежность исследований «по удивительно низкой цене», так как скидок на диагностику на хорошем оборудовании быть не может, поскольку его себестоимость и обслуживание дорого обходятся клинике.

«По этой причине не стоит проходить КТ и МРТ по акциям, купонам и т.д. Скорее всего, то, что вам предложат за полцены — формальное обследование на списанном оборудовании, которое удалось восстановить», — отметила она.

По протоколу КТ и МРТ-исследования занимают разное время. Если клиенту предлагают пройти их быстрее, нужно понимать, что за это время можно выяснить лишь наличие грубых патологий. Быстрая диагностика оправдана лишь для тяжелых больных, чтобы оценить критичность ситуации, заключила Гриценко.

В феврале эксперт рассказал, как следить за здоровьем с помощью гаджетов.

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