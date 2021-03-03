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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил беспроигрышную серию

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и продлил беспроигрышную серию до 28 игр во всех турнирах.

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Игра прошла 2 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник гостей Леандер Дендонкер, который на 15-й минуте срезал мяч в свои ворота. На 61-й минуте защитник «волков» Конор Коади счет сравнял, однако в последней десятиминутке «Сити» забил трижды: два раза отличился Габи Жезус (80 и 90+3), а также забил Рияд Марез (90). Игра завершилась со счетом 4:1.

Таким образом подопечные Хосепа Гвардиолы продлили свою беспроигрышную серию до 28 матчей во всех турнирах. В последний раз его команда проигрывала в ноябре 2020 года, уступив «Тоттенхэму» со счетом 0:2, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам 29-го тура «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 65 очков, сыграв при этом 27 игр. Ближайший преследователь — «Манчестер Юнайтед» набрал 50 баллов в 26 матчах. «Вулверхэмптон» занимает 12-е место в таблице с 34 очками в активе.

Следующую игру «Сити» проведет 7 марта дома против «Манчестер Юнайтед», а «Вулверхэмптон» — 6 марта против «Астон Виллы» в Бирмингеме.

Ранее, 24 февраля, «Манчестер Сити» одержал победу над германской «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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