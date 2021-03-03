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В России 3 марта проведут проверку систем оповещения населения

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Во всех российских регионах в среду, 3 марта, пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения, сообщается на сайте МЧС России.

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Подача сигнала «Внимание всем!» с помощью громкоговорителей и электросирен запланирована с 10:40 по местному времени.

Также после запуска системы на общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалах последует замещение эфира трансляций до 1 минуты.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — подчеркнули в ведомстве.

В текущем году подобная проверка также пройдет 6 октября.

24 февраля стало известно, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. В настоящий момент ведется мониторинг правомерности практики их применения, чтобы исключить разночтения.

В конце декабря президент России Владимир Путин призвал наращивать возможности единой госсистемы оповещения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, чтобы избежать жертв среди людей.

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