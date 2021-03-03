В России 3 марта проведут проверку систем оповещения населения
Во всех российских регионах в среду, 3 марта, пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения, сообщается на сайте МЧС России.
Подача сигнала «Внимание всем!» с помощью громкоговорителей и электросирен запланирована с 10:40 по местному времени.
Также после запуска системы на общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалах последует замещение эфира трансляций до 1 минуты.
«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — подчеркнули в ведомстве.
В текущем году подобная проверка также пройдет 6 октября.
24 февраля стало известно, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. В настоящий момент ведется мониторинг правомерности практики их применения, чтобы исключить разночтения.
В конце декабря президент России Владимир Путин призвал наращивать возможности единой госсистемы оповещения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, чтобы избежать жертв среди людей.