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Чемпионат по стандартам WorldSkills проходит в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае проходит III Международный чемпионат по стандартам WorldSkills с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нем принимают участие 33 конкурсанта, и 38 экспертов. Состязаются представители сборных из России, Японии, Китая, Малайзии, Индии, Казахстана, Республик Корея и Беларусь.

Чемпионат организован в очно-дистанционном формате по пяти компетенциям: «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Инженерный дизайн КАД (CAD)», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса». Об этом сообщает ИА AmurMedia.

«Одна из целей чемпионата — повышение качества подготовки студентов. В том числе это достигается и за счет расширения практик международного сотрудничества в образовательных организациях», — отметили в министерстве образования и науки региона.

Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Об этом 28 февраля сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Портфолио молодого специалиста попадет в базу данных и станет доступным для ведущих предприятий. По словам Глушко, практический экзамен по стандартам WorldSkills станет обязательным для всех учреждений среднего профессионального образования.

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