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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курилах

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Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на курильском острове Шикотан, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в среду, 3 марта.

Подземные толчки были зафиксированы в 108 км восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района на глубине 50 км в 08:22 (00:22 мск). Землетрясение ощутили жители сел Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, Малокурильское, Крабозаводское, пгт Южно-Курильск и города Курильск.

По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила 2-3 балла. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Накануне неощущаемое землетрясение магнитудой 4,5 было зарегистрировано неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

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