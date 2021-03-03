Новые молочно-товарные фермы построят в Оренбургской области

На поддержку сельскохозяйственной отрасли Оренбуржья в этом гожу будет направлено 3,2 млрд рублей. В частности, планируется закупить 93,8 тыс. тонн минеральных удобрений.

На сегодняшний день есть 56,4 тыс. тонны — 60% от плана. Наибольшие объемы приобретены в Саракташском и Сакмарском районах.

Для увеличения объемов производства животноводческой продукции в регионе возводят и реконструируют современные животноводческие объекты, передает РИА «Оренбуржье». В этом году в Саракташском районе запланировано строительство трех молочно-товарных ферм.