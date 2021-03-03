Посол РФ обвинил Запад в желании «оторвать» Белоруссию от России

Запад не приемлет интеграцию России и Белоруссии, и хотел бы «оторвать» страны друг от друга. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и (Западу. — Ред.) нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По мнению Мезенцева, Западу следовало бы пригласить страны к диалогу, чтобы снизить напряжение, однако вместо этого «выпячиваются на первый план угрозы, упреки». Посол подчеркнул, что навязывание модели, в которой страны с постсоветского пространства должны соглашаться с курсом Запада под угрозой санкций — тупиковый путь, который «всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее».

В качестве примера он привел осеннее поручение конгресса США, в котором госсекретарь и агентство национальной безопасности должны представить доклад об «угрозах суверенитету и независимости» Белоруссии со стороны России. В частности, там должен быть рассмотрен вопрос о санкциях в отношении ряда должностных лиц Белоруссии и Союзного государства вне зависимости от гражданства.

Ранее, 2 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассматривать объединение республики с Россией всерьез глупо. По его словам, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным разговор шел в контексте Союзного государства и взаимодействия стран. Комментируя сведения о вхождении Белоруссии в состав России, Лукашенко назвал их выдумками и добавил, что «белорусы живут в своей квартире».

При этом Минск, как добавил белорусский лидер, продолжит согласовывать вопросы безопасности и внешней политики с Москвой. Он также заявил о желании выстраивать подобные отношения в экономике, чтобы не опасаться санкций со стороны Запада.