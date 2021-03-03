СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в Южном Судане

В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 12 человек, сообщает 2 марта турецкий телеканал 24TV.

Уточняется, что рейс был коммерческим. Жертвами авиакрушения стали два пилота и десять пассажиров, есть пострадавшие.

По данным источников, лайнер врезался во взлетно-посадочную полосу.

#SONDAKİKA Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü. Yerel kaynaklara göre 10 yolcu, 2 pilot 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Son durumu AA Sudan Muhabiri Ömer Erdem aktarıyor. pic.twitter.com/0NsPMtggiM — 24 TV (@yirmidorttv) March 2, 2021

Причины и подробности происшествия выясняются.

1 марта легкомоторный самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси рухнул на жилые дома в городском округе Цзиань. При крушении пять находившихся на борту сотрудников управления погибли. Еще один человек получил травмы на земле, его госпитализировали.