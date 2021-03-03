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СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в Южном Судане

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В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 12 человек, сообщает 2 марта турецкий телеканал 24TV.

Уточняется, что рейс был коммерческим. Жертвами авиакрушения стали два пилота и десять пассажиров, есть пострадавшие.

По данным источников, лайнер врезался во взлетно-посадочную полосу.

Причины и подробности происшествия выясняются.

1 марта легкомоторный самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси рухнул на жилые дома в городском округе Цзиань. При крушении пять находившихся на борту сотрудников управления погибли. Еще один человек получил травмы на земле, его госпитализировали.

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