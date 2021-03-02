Строительство моста в Нижнем Тагиле вышло на новый этап

В Нижнем Тагиле строительство моста через Тагильский пруд вышло на новый этап: металлоконструкции начали надвигать на опоры.

«И вот вся эта махина сегодня поехала и, в соответствии с планом, будет надвигаться. До конца месяца, так скажем, «доедем» до седьмой опоры, пройдем 53 метра», — рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров. В целом предстоит собрать и установить на опоры порядка 4 тыс. тонн металлоконструкций, передает ИА «Ура.ру».

«Надвижка металлоконструкций моста через Нижнетагильский пруд — это знаковое и для строителей, и для всех тагильчан событие. Если раньше мы видели только возведение опор, то сегодня специалисты приступили к возведению одной из основных частей мостового перехода — пролетного строения», — прокомментировал мэр города Владислав Пинаев. По его словам, мост будет готов уже в 2021 году. Стоимость строительства составляет 3,8 млрд рублей.