Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Мир
Украинский депутат раскритиковал темпы вакцинации в стране
Мир
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Профильный комитет Сената США поддержал назначение Бернса на пост главы ЦРУ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США поддержал назначение бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.

Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена
Бороться с Россией, сдерживать Китай и восстанавливать международные институты - главные цели новой американской администрации

Члены комитета одобрили кандидатуру Бернса единогласно. Далее за назначение Бернса должен будет проголосовать Сенат в полном составе.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

24 февраля на слушаниях в комитете сената по разведке США Бернс заявил, что Россия — это ослабевающая держава. При этом, по его словам, США должны анализировать потенциальные «угрозы» со стороны РФ и не позволять себе недооценивать Москву. Он отметил, что в этом вопросе важны твердость и последовательность, а также расширение влияния США на союзников и партнеров страны.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бернс всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021