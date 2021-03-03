Профильный комитет Сената США поддержал назначение Бернса на пост главы ЦРУ

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США поддержал назначение бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом 2 марта сообщило агентство Reuters.

Члены комитета одобрили кандидатуру Бернса единогласно. Далее за назначение Бернса должен будет проголосовать Сенат в полном составе.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

24 февраля на слушаниях в комитете сената по разведке США Бернс заявил, что Россия — это ослабевающая держава. При этом, по его словам, США должны анализировать потенциальные «угрозы» со стороны РФ и не позволять себе недооценивать Москву. Он отметил, что в этом вопросе важны твердость и последовательность, а также расширение влияния США на союзников и партнеров страны.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бернс всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном.