В Москве мужчина выжил после падения с 18 этажа

Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже жилого дома на севере Москвы, и выжил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы во вторник, 2 марта.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Беломорской улице. Мужчина упал в сугроб, что и спасло и его жизнь. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители начали проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что семилетняя девочка выжила после падения из окна седьмого этажа в Ярославле. Ребенок упал в сугроб и получил сотрясение мозга.