Более 25 зон могут быть подтоплены во время паводка в Брянской области

В управлении МЧС по Брянской области начали готовиться к весеннему паводку. По данным экспертов, параметры половодья будут не ниже уровня 2018 года.

Выход воды на пойму ожидается по основным паводкоопасным рекам - Десне, Болве, Ипути, а также Судости. 26 различных зон в девяти муниципалитетах могут быть затоплены, передает NASHBRYANSK.RU. Организован космический мониторинг обстановки посредством спутниковых систем Роскосмоса, также ведется наблюдение за динамикой уровня рек.

Ранее в Ульяновске стартовала подготовка к весеннему паводку. Специальным службам дали поручение заблаговременно принять меры к восстановлению водоотведения в жилых микрорайонах, их очистке и обваливанию. В случае необходимости организуют развертывание пунктов временного размещения для пострадавших с соблюдением всех санитарных норм.