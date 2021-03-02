Акинфеев стал отцом в третий раз

Капитан московского футбольного клуба ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. У спортсмена и его супруги Екатерины Герун родилась дочь.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья», — сообщается в Twitter клуба во вторник, 2 марта.

Пара уже воспитывает сына Даниила и дочь Евангелину.

34-летний Акинфеев является шестикратным победителем чемпионата России и победителем Кубка УЕФА. В составе российской сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира – 2018. Спортсмен завершил карьеру в сборной России в 2018 году.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Акинфеев был изолирован от команды после кубковой игры против «СКА-Хабаровск» из-за недомогания.