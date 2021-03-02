Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Мир
Украинский депутат раскритиковал темпы вакцинации в стране
Мир
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Акинфеев стал отцом в третий раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан московского футбольного клуба ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. У спортсмена и его супруги Екатерины Герун родилась дочь.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья», — сообщается в Twitter клуба во вторник, 2 марта.

Пара уже воспитывает сына Даниила и дочь Евангелину.

34-летний Акинфеев является шестикратным победителем чемпионата России и победителем Кубка УЕФА. В составе российской сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира – 2018. Спортсмен завершил карьеру в сборной России в 2018 году.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Акинфеев был изолирован от команды после кубковой игры против «СКА-Хабаровск» из-за недомогания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021