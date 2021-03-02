Четыре человека пострадали при столкновении двух такси на юге Москвы

На юге Москвы столкнулись два такси, в результате аварии травмы получили четыре человека, сообщает во вторник, 2 марта, РЕН ТВ.

На Севастопольском проспекте один Hyundai Solaris не пропустил другой автомобиль той же модели.

В результате аварии пострадали оба водителя и два находящихся в салоне пассажира.

По данным телеканала, самые тяжелые травмы выявлены у пассажирки одного из такси.

Ранее в этот день четыре автомобиля столкнулись на участке МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. В аварии пострадал один человек.