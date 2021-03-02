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Издательство в США прекратило публикацию шести детских книг из-за расизма

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Американское издательство Dr. Seuss Enterprises прекратило публикацию шести книг писателя Теодора Сьюза Гайсела из-за найденного в них расизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 марта на сайте издательства.

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«Dr. Seuss Enterprises совместно с группой экспертов провело обзор нашего каталога названий и приняло решение прекратить публикацию и лицензирование следующих изданий: «Только подумать, что я видел это на Малберри-стрит», «Если бы у меня был зоопарк», «Бассейн мистера Эллигота», «По ту сторону зебры», «Супер-яичница» и «Кошачья викторина». Эти книги изображают людей обидными и неправильными образами», — говорится в заявлении.

Книги Гайсела на протяжении десятилетий входили в школьную программу, а день рождения писателя отмечали чтением его книг. Кроме того, по мотивам его произведений были поставлены бродвейские мюзиклы и снято множество фильмов. Один из наиболее известных в России — «Гринч — похититель Рождества».

Ранее, 27 января, стало известно, что совет по вопросам образования одного из крупнейших городов США Сан-Франциско (штат Калифорния) проголосовал за переименование названий ряда школ округа, в том числе тех, которые носят имена американских президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Всего решено переименовать 44 школы, из-за того, что они «названы в честь тех, кто связан с колонизацией или рабовладельцами». Кроме того, речь идет об учебных заведениях, носящих имена «виновных в геноциде», расистов, а также совершавших насилие в отношении женщин и детей.

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