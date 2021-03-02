Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту распространения информации по теме детского суицида в социальных сетях, сообщается на сайте ведомства во вторник, 2 марта.

Отмечается, что в последние дни февраля в соцсетях начала распространяться информация, которая побуждает детей к совершению «ряда небезопасных для их жизни действий». Ряд профильных ведомств уже начал соответствующие профилактические мероприятия.

Тем не менее в СК РФ стали поступать обращения с просьбой организовать процессуальные проверки, чтобы пресечь распространение данной информации, а также установить лиц, которые причастны к ее распространению.

В связи с этим Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры по пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников.

Ранее в этот же день председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что работа над мерами, которые обязывают социальные сети выполнять требование Роскомнадзора (РКН) по блокировке противоправного контента, будет продолжена.

Она отметила, что на данный момент ни Twitter, ни YouTube не следуют предписаниям РКН. Кроме того, в зарубежных странах также не могут совладать с «интернет-гигантами», которые публикуют запрещенный контент. По словам Матвиенко, уже давно пришло время международного урегулирования ситуации на базе ООН, за которым последует соответствующее наказание.