Тендеры в больницах в Липецкой области провели с нарушениями

Комиссия УФАС по Липецкой области выявила нарушения законов в тендерах трех региональных учреждений здравоохранения. Так, весной 2020 года Задонская центральная районная больница заключила контракт на поставку диагностикумов, антигенов и тест-систем. Ответственность победившего поставщика прописана с нарушением требований закона, да и сам заказчик не стремился соблюдать положения контракта.

Измалковская районная больница летом 2020 года закупала мебель для детской поликлиники, но просрочила разрешение документации на сайте госзакупок. Не скрылись от бдительных общественников и недочеты администрации Елецкой районной больницы. Прошлым летом там проводили тендер на поставку для ингаляционной терапии, и допустили ошибки в оформлении сроков поставки и оплаты товары, передает GOROD48.

По мнению антимонопольщиков, все три заказчика нарушили Закон о контрактной системе. Будут решаться вопросы о возбуждении административных дел.