Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Петропавловска-Камчатского

Неощущаемое землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано неподалеку от Петропавловска-Камчатского, сообщил сайт регионального МЧС в 7:11 среды, 3 марта (22:11 мск 2 марта).

Подземный толчок произошел на глубине 60 км в ночь на среду. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Кроноцкого залива в 180 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как отметили в ведомстве, в местных населенных пунктах подземные толчки не ощущались, угроза цунами не объявлялась.

Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы от местных жителей также не поступали.

Ранее в это день сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Сахалинской области. Местные жители не заметили подземные толчки.