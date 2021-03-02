Саркози исключил возможность выдвижения в президенты Франции в 2022 году

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента страны в 2022 году, но будет голосовать.

«Я говорил, что не буду кандидатом на предстоящих президентских выборах, и я подтверждаю это», — сказал политик в интервью газете Le Figaro во вторник, 2 марта.

Бывший лидер Франции подчеркнул, что все еще является членом своей политической партии и не оставит ее. Он состоит в республиканской партии страны.

Саркози добавил, что «слишком привязан к Франции, чтобы быть безразличным к происходящему». Он пояснил свое заявление о том, что собирается «перевернуть страницу активной политической деятельности», отметив, что это было «еще одно личное осмысление», которое беспокоит его, его семью, и которое «побудило» политика принять решение уйти.

Саркози заявил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы в понедельник его освободили.

Он рассказал, что видел, как прокурор «со своим большим благодушием хвастался» тем, что не просил лишить экс-президента гражданских прав.

«Так что я все еще могу голосовать. Я благодарю его... но не он будет диктовать мою политическую повестку», — сказал бывший французский лидер.

1 марта суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный.

Позднее BFMTV сообщил, что политик сможет отбыть один год реального срока дома — под электронным наблюдением.

Защита бывшего президента запланировала обжаловать приговор, поскольку он вызывал только «непонимание» и «возмущение».

Сам Саркози выразил готовность обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы доказать свою невиновность.

Виновными по делу также признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они приговорены к аналогичным срокам.

В начале декабря прошлого года прокуратура потребовала приговорить бывшего лидера Франции к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум — условно.

Суд начал рассматривать дело против экс-президента 23 ноября. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007-м.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.