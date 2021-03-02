Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Спорт
Обладательница двух чемпионских поясов Нуньес выйдет на ринг 7 марта
Общество
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Саркози исключил возможность выдвижения в президенты Франции в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента страны в 2022 году, но будет голосовать.

Миллион и «червонец»: во Франции начался суд над Николя Саркози
Экс-главу государства обвиняют в коррупционных преступлениях — даче взятки и торговле влиянием

«Я говорил, что не буду кандидатом на предстоящих президентских выборах, и я подтверждаю это», — сказал политик в интервью газете Le Figaro во вторник, 2 марта.

Бывший лидер Франции подчеркнул, что все еще является членом своей политической партии и не оставит ее. Он состоит в республиканской партии страны.

Саркози добавил, что «слишком привязан к Франции, чтобы быть безразличным к происходящему». Он пояснил свое заявление о том, что собирается «перевернуть страницу активной политической деятельности», отметив, что это было «еще одно личное осмысление», которое беспокоит его, его семью, и которое «побудило» политика принять решение уйти.

Саркози заявил, что не занялся бы активной политической деятельностью, даже если бы в понедельник его освободили.

Он рассказал, что видел, как прокурор «со своим большим благодушием хвастался» тем, что не просил лишить экс-президента гражданских прав.

«Так что я все еще могу голосовать. Я благодарю его... но не он будет диктовать мою политическую повестку», — сказал бывший французский лидер.

1 марта суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный.

Позднее BFMTV сообщил, что политик сможет отбыть один год реального срока дома — под электронным наблюдением.

Защита бывшего президента запланировала обжаловать приговор, поскольку он вызывал только «непонимание» и «возмущение».

Сам Саркози выразил готовность обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы доказать свою невиновность.

Виновными по делу также признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они приговорены к аналогичным срокам.

В начале декабря прошлого года прокуратура потребовала приговорить бывшего лидера Франции к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум — условно.

Суд начал рассматривать дело против экс-президента 23 ноября. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007-м.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021