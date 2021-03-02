Оппозиция в Раде предложила признать события 2014 года в Одессе тяжким преступлением

Парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила Верховной раде «признать трагические события 2 мая 2014 года в Одессе одним из самых тяжелых и кровопролитных преступлений за время независимой Украины». Об этом сообщается на сайте партии во вторник, 2 марта.

Как уточняется, фракция зарегистрировала проект соответствующего постановления заявления Верховной рады.

«Принятие Верховной радой данного заявления будет способствовать полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств, имевших место во время массовых беспорядков 2 мая 2014 г. в Одессе, а также привлечению к ответственности виновных лиц», — отмечается в сообщении.

Помимо того, как считает оппозиция, это позволит установить причины указанных событий, оценить действия правоохранительных органов, а также улучшить моральное состояние пострадавших и почтить память жертв трагедии.

В мае прошлого года МИД Украины опубликовал заявление по случаю годовщины трагедии в Одессе. Ведомство обвинило в действиях радикалов Россию, а также выразило уверенность, что здание загорелось не из-за «коктейлей Молотова», которые в него кидали радикалы, а из-за «внутренних возгораний».

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание. По тем, кто пытался спастись, националисты стреляли.

Полиция на помощь активистам не пришла. Погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Россия в 2020 году вновь призывала международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного расследования одесской трагедии.