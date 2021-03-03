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«Аэрофлот» уйдет с половины маршрутов в России в этом году

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Компания «Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Это следует из системы бронирования авиабилетов перевозчика, данные которой проанализировали «Известия».

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает 57 собственных внутрироссийских направлений, следует из последнего ежеквартального отчета компании. Таким образом, перевозчик в этом году уйдет с 46% своих внутренних направлений.

«Аэрофлот» в рамках новой стратегии до 2028 года передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе». Сокращение присутствия крупнейшего перевозчика на российском рынке должно привести к снижению стоимости авиабилетов в эконом-классе на 30%.

Сейчас «Аэрофлот» уже ушел из девяти российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нижнекамска (Набережных Челнов), Тюмени и Архангельска. На эти направления встала «Россия». Она также будет летать в Мурманск, Саратов, Ставрополь, Волгоград, Сыктывкар, Саранск, Ижевск и Ханты-Мансийск после ухода из этих городов «Аэрофлота». На маршруты из Москвы в Барнаул, Нальчик, Ульяновск и Владикавказ вместо «Аэрофлота» встанет «Победа», а в Пермь, Уфу и Минеральные Воды будут вместе летать лоукостер и «Россия», следует из данных системы бронирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставить «дочку»: «Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России

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