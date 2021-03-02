США опубликовали санкционный список по Навальному

Министерство финансов США ввело санкции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального против ряда россиян и научно-исследовательских организаций РФ. Список опубликован 2 марта на сайте американского ведомства.

В частности, ограничения касаются главы ФСБ Александра Бортникова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора РФ Игоря Краснова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, а также заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко.

Кроме того, под санкции попали Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России и 27-й Научный центр.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американские власти внесли Россию в список стран, которым будет отказано в экспорте оборонных технологий. При этом экспорт в космической сфере будет ограничен только спустя шести месяцев переходного периода.

Вместе с этим в Госдепе заявили о запрете на предоставление России кредитов правительственными финорганизациями США, включая экспортно-импортный банк, отмечает «РИА Новости».

Ранее во вторник Евросоюз также обнародовал нормативный акт о новых санкциях в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг Навального. Так, под ограничения попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель ФСИН Александр Калашников и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В Госдуме назвали решение ЕС и США о рестрикциях очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела России и повлиять на судебную систему страны.

А в Совете Федерации подчеркнули, что Россия не оставит без ответа новые американские санкции, но не будет действовать в ущерб своим интересам.

Решение о введении ограничений Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.