Пять человек погибли во время давки на собрании в университете в Боливии

В университете Эль-Альто в Боливии во время давки на студенческом собрании погибли пять человек, сообщает издание Explica во вторник, 2 марта.

Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании, которое переросло в потасовку, в результате которой ограждения не выдержали давления толпы и рухнули.

«На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся», — сообщил министр правительства Карлос дель Кастильо в Facebook.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям пострадавших, а также выразил надежду на прояснение фактов случившегося.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что пять студентов трех вузов в Ташкенте погибли от отравления неизвестным веществом.