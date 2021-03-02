Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали на портале правовых актов проект приказа, который утверждает расписание ЕГЭ на 2021 год.
Согласно документу, экзамены по географии, литературе и химии пройдут 31 мая, а экзамен по русскому языку будет разделен на два дня, его проведут 3 и 4 июня.
Профильную математику выпускники будут сдавать 7 июня, историю и физику ― 11 июня, обществознание ― 15 июня, а 18 июня пройдут единые госэкзамены по биологии и письменная часть по иностранному языку.
Резервные дни для сдачи предметов предусмотрены на 28, 29 и 2 июля, а дополнительный период для сдачи ЕГЭ назначен на 12–17 июля.
Ранее, 27 февраля, правительство упростило правила проведения сдачи выпускных экзаменов в текущем году.
Так, девятиклассники смогут получить аттестаты после сдачи двух обязательных экзаменов — по русскому языку и математике. Предметы по выбору они сдавать не обязаны.
Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ также надо будет сдать экзамены только по этим двум предметам.