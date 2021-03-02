В Екатеринбурге 83-летнего тренера по теннису обвинили в педофилии

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца по обвинению в педофилии 83-летнего детского тренера по теннису, заслуженного мастера спорта СССР Николая Ражева. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката тренера Юлия Бузуева во вторник, 2 марта.

По ее словам, поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. 18 февраля девочка, которой мать не разрешала заниматься настольным теннисом из-за того, что записала ее на плавание, пришла на тренировку к Ражеву, но тот не пустил ее. Мужчина назвал причиной отказа отсутствие у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того как ребенок начал мешать проводить урок, тренер выгнал ее.

Дома девочка пожаловалась матери на то, что тренер к ней приставал. На допросе следователь угрожал Ражеву, если тот не признает вину. В результате заслуженный мастер спорта СССР под диктовку следователя написал признание вины.

По словам Бузуевой, тренер рассказал ей, что когда следователь, ранее заявлявший, что дело заявления о признании вины будет прекращено, объявил о его задержании, Ражев попросил его вернуть эту бумагу обратно. Однако следователь отказался это сделать.

Преподаватели и ученики школы настаивают на невиновности тренера.

Ражев — заслуженный мастер спорта Советского Союза по спортивному ориентированию. Он 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования. Имеет ряд городских, региональных и общероссийских наград.

Ранее во вторник в Лысогорском районе Саратовской области 63-летнего мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в 13 эпизодах растления детей разного возраста.

По данным СУ СКР по региону, с сентября 2016 по август 2019 года мужчина развращал трех девочек 2012, 2003 и 2002 годов рождения и мальчика 2017 года. Временами применял насилие. Дети находились под опекой его супруги.

В 2019 году одна из потерпевших рассказала о происходящем своей знакомой, после чего та обратилась в органы опеки.