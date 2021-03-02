Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что готов обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы доказать свою невиновность.

«Я обжаловал это решение, возможно, мне придется довести эту борьбу до Европейского суда по правам человека», — сказал Саркози в интервью Le Figaro во вторник, 2 марта.

Он добавил, что после решения суда чувствовал «глубокую, шокирующую несправедливость».

1 марта суд Парижа признал экс-президента виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный.

Позднее BFMTV сообщил, что Саркози сможет отбыть один год реального срока дома, находясь под электронным наблюдением.

Также сообщалось, что защита экс-президента намерена обжаловать приговор, так как он вызывает «непонимание» и «возмущение».

Виновными по делу были также признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они приговорены к аналогичным срокам.

В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела в отношении экс-президента 23 ноября прошлого года. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых речь шла о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.