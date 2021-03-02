Проект по созданию городской мобильности реализуют в Астрахани

Астрахань вошла в число 11 российских городов, на территории которых в экспериментальном режиме будет реализован пилотный проект федеральной программы по разработке новой городской мобильности «Моя дорога».

Проект предполагает изменение подходов к формированию транспортной системы, в том числе с вовлечением местных жителей, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах. Его реализует Агентство стратегических инициатив совместно с «РосдорНИИ» при поддержке Министерства транспорта РФ, передает «Астрахань 24».

В Астрахани определены две улицы, которые соответствуют проектным критериям, — это улицы Кирова и Софьи Перовской. Сейчас вопрос об их включении в программу находится на рассмотрении в Центре городских компетенций.