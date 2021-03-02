Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ в связи с приговором по делу о коррупции
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России
Спорт
Обладательница двух чемпионских поясов Нуньес выйдет на ринг 7 марта
Общество
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Общество
Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией

Постпред РФ при ЕС заявил о нелогичности привязки санкций к Навальному

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Формулировка, на основании которой приняты новые санкции Европейского союза (ЕС), странная, политическая привязка к ситуации с блогером Алексеем Навальным труднообъяснимы. Об этом заявил 2 марта постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Не выходя за личности: кого и как коснутся новые санкции ЕС
Евросоюз задействовал в отношении России самый мягкий вариант ограничений, считают эксперты

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС опубликовали нормативный акт о новых санкциях в отношении четырех должностных лиц России.

По словам Чижова, принципиален «факт появления подобного списка в подобной мотивировке», которая для любого неангажированного специалиста и юриста выглядит странно.

«Я уж не говорю о том, что четыре достойнейших руководителя российских силовых структур, связывать их с человеком по фамилии Навальный — это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред РФ при ЕС также сообщил, что Москва примет ответные меры. По словам Чижова, рестрикции ЕС загоняют отношения Брюсселя и Москвы в угол, выбраться из которого становится всё тяжелее.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти ограничительные меры.

В российском ведомстве считают, что Евросоюз ввел санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В министерстве заявляли, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021