Постпред РФ при ЕС заявил о нелогичности привязки санкций к Навальному

Формулировка, на основании которой приняты новые санкции Европейского союза (ЕС), странная, политическая привязка к ситуации с блогером Алексеем Навальным труднообъяснимы. Об этом заявил 2 марта постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС опубликовали нормативный акт о новых санкциях в отношении четырех должностных лиц России.

По словам Чижова, принципиален «факт появления подобного списка в подобной мотивировке», которая для любого неангажированного специалиста и юриста выглядит странно.

«Я уж не говорю о том, что четыре достойнейших руководителя российских силовых структур, связывать их с человеком по фамилии Навальный — это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред РФ при ЕС также сообщил, что Москва примет ответные меры. По словам Чижова, рестрикции ЕС загоняют отношения Брюсселя и Москвы в угол, выбраться из которого становится всё тяжелее.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Незадолго до объявления об антироссийских санкциях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно даст ответ на эти ограничительные меры.

В российском ведомстве считают, что Евросоюз ввел санкции в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В министерстве заявляли, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры.