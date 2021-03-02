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Обладательница двух чемпионских поясов Нуньес выйдет на ринг 7 марта

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В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 259 состоится поединок между обладательницей двух чемпионских поясов Аманды Нуньес из Бразилии и претенденткой на титул в полулегком весе Меган Андерсон.

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Бой в прямом эфире 7 марта будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Последний выход на ринг 32-летней Нуньес в UFC прошел в июне прошлого года. Она выступила против уроженку Канады Фелиция Спенсер. Судьи единогласно присудили победу бразильской спортсменке.

Нуньес — первый боец UFC, которой удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях и провести успешную защиту. Она удерживает титул в полулегком весе на протяжении почти трех лет.

Помимо Нуньес и Андерсон на ринг 7 марта выйдут польский боец смешанного стиля Ян Блахович и новозеландец, чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Россиянин Петр Ян будет противостоять Алджамейну Стерлингу, впервые защищая чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Еще один россиянин, Ислам Махачев, выступит против американского бойца смешанных единоборств Дрю Добера.

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