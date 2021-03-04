Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Райя и последний дракон»

Режиссеры: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс

Отважной воительнице по имени Райя и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

«Рашн Юг»

Фото: СППР

Режиссер: Антон Федотов. В ролях: Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев, Сергей Пускепалис и другие.

Студент Артём влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает всё и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей, как будто, только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!

«Пара из будущего»

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Алексей Нужный. В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов.

Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения давно себя исчерпали. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

«Белый снег»

Фото: Ego Production

Режиссер: Николай Хомерики. В ролях: Ольга Лерман, Фёдор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова и другие.

Байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Фото: Наше Кино

Режиссер: Роман Каримов. В ролях: Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Вера Панфилова, Святослав Королев и другие.

Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей, а Максу — уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

Концерты

Большой весенний концерт Владимира Кузьмина «Новый альбом и все хиты!»

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В главный женский праздник рок-музыкант Владимир Кузьмин даст первый большой концерт после пандемии. На нем он исполнит свои хиты и композиции из нового альбома «Мне одиноко, детка».

8 марта, 20.00, «Известия Hall»

Юбилейное праздничное шоу Валентина Юдашкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В женский праздник Валентин Юдашкин традиционно представляет на сцене Кремлевского дворца своё шоу. По случаю 25-летия мероприятия маэстро покажет образы из коллекций разных лет. В нарядах кутюрье на сцену выйдут Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Алсу, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Валерий Меладзе и другие. Кульминацией шоу станет представление коллекции Haute couture «Возрождение».

7 марта, 18.00, Государственный Кремлевский Дворец

«Николай Носков. Акустика»

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

В Москве состоится долгожданный концерт Николая Носкова. Музыкант исполнит старые хиты и песни из нового альбома. Два года назад, после долгого отсутствия, Николай Носков представил программу-возвращение «Живой», которую создал при поддержке продюсера и композитора Виктора Дробыша. Сотрудничество музыкантов продолжилось и в работе над новой программой.

8 марта, 19.00, Дом Музыки, Светлановский зал

Сонаты Бетховена в исполнении Якова Кацнельсона

Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского/mosconsv.ru/Д. Рылов

Известный пианист, лауреат международных конкурсов Яков Кацнельсон представляет цикл концертов, на которых должны прозвучать все 32 фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена. На ближайшем вечере цикла меломаны услышат 3-ю, 6-ю, 13-ю, 22-ю и 25-ю сонаты. Показательно, что все они написаны в мажоре. Жизнеутверждающее звучание великой музыки сегодня особенно актуально.

7 марта, 19.00. Московская консерватория, Малый зал

Симфоническая музыка Камиля Сен-Санса

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В рамках своего абонемента в Московской филармонии Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнит произведения французского композитора Камиля Сен-Санса. В этом году исполняется 100 лет со дня его смерти, и круглая дата — хороший повод вспомнить и переосмыслить творчество композитора, музыка которого (за исключением «Карнавала животных») сегодня почти забыта. В Концертном зале Чайковского прозвучат «Алжирская сюита», Концерт для виолончели с оркестром (солист — Александр Рамм) и Симфония № 3 для органа с оркестром. Партию органа исполнит Евгения Кривицкая.

5 марта, 19.00. Концертный зал Чайковского

Театры

«Эсмеральда»

Фото: Московский академический музыкальный театр имени К.С.Станиславского и. Вл.И.Немировича-Данченко/stanmus.ru/Карина Житкова

Хореография: Владимир Бурмейстер. Композиторы: Цезарь Пуни, Рейнгольд Глиэр, Сергей Василенко. Дирижер: Роман Калошин. В ролях: Сергей Мануйлов, Эрика Микиртичева, Мария Бек и другие.

Премьера этого балета в постановке Владимира Бурмейстера состоялась 14 октября 1950 года. Позже сам Бурмейстер вместе с Василием Тихомировым создали новую редакцию либретто. Спектакль стал этапным для театра и на протяжении многих десятилетий входил в его репертуар. Яркая литературная основа, запоминающаяся музыка, выдающееся мастерство балетмейстера — всё это делает «Эсмеральду» замечательным памятником хореографического искусства.

7, 8 марта, 19.00, Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и. Вл.И. Немировича-Данченко

«Стиляги»

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Олег Отс, Дарья Авратинская, Дарья Январина, Александр Новин, Александр Бабик и другие.

Премьера в Театре Наций. Лауреат премии «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти поставил мюзикл «Стиляги» на основе одноименного фильма Валерия Тодоровского. «Скованные одной цепью», «Я то, что надо», «Восьмиклассница» — зрители услышат как эти знакомые хиты, так и новые композиции, в фильме не звучавшие, — среди них, например, песня группы «Браво» «Король Оранжевое лето».

5 марта, 19.00, 6, 7, 8 марта, 13.00, 19.00 Театр Наций

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит»

Фото: Театр на Таганке/tagankateatr.ru

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Петр Маркин, Лариса Долина, Дарья Авратинская, Иван Коряковский, Никита Лучихин, Константин Любимов и другие.

Первая в России постановка легендарного мюзикла Стивена Сондхайма, осуществленная режиссером Алексеем Франдетти, завоевала сразу три премии «Золотая маска». Специально для «Суини Тодда» зал театра полностью трансформируется: зрители оказываются «внутри» действия и погружаются в атмосферу Лондона XIX века.

5, 6, 7, 8 марта, 19.00, Театр на Таганке

«Остров сокровищ»

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Галина Фесенко

Режиссер: Алексей Серов. В ролях: Никита Манец, Евгений Сыркин, Сергей Вершинин, Андрей Щеткин, Сергей Медведев, Дмитрий Карташов, Степан Куликов и другие.

Приключенческий спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона расскажет, как мальчик Джим Хокинс случайно стал обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам. На шхуне «Испаньола» в компании доктора Ливси, эсквайра Трелони и одноногого судового кока Сильвера он отправляется на поиски сокровищ капитана пиратов Флинта.

7 марта, 12.00, 17.00, Московский Губернский театр

«Три сестры»

Фото: Студия театрального искусства/sti.ru

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Даниил Обухов, Екатерина Чечельницкая, Мария Корытова, Дарья Муреева, Елизавета Кондакова, Лев Коткин, Дмитрий Липинский и другие.

Спектакль, сочиненный постановочной командой СТИ, вполне традиционен. В нем нет никакого осовременивания. Героини пьют чай среди берез, певуче декламируют знаменитые монологи, носят старомодные платья со строгими воротничками и закалывают волосы наподобие греческих богинь. Вот только неизвестно, не затоскуется ли «сестрам» среди этих правдоподобных березок, не захочется ли укатить от них в дали смелых решений и провокации…

7 марта, 19.00, Студия театрального искусства

«XX век. Бал»

Фото: МХТ им. А.П.Чехова/mxat.ru/Екатерина Цветкова

Режиссер: Алла Сигалова. В ролях: Алексей Агапов, Яна Гладких, Кузьма Котрелёв,,Ирина Пегова, Анастасия Скорик, Мария Сокольская, Софья Эрнст и другие.

Свой танцевальный спектакль хореограф и режиссер Алла Сигалова назвала жестом любви и уважения людям XX века и самой эпохе. На каждое десятилетие в этом бальном вихре отводится по десять минут. Музыкальный материал — от Вертинского до группы «Би-2», много шлягеров и советских композиторов. Аутентичные костюмы для постановки предоставил историк моды и коллекционер Александр Васильев.

9 марта, 19.00, МХТ им. А.П.Чехова

«АЛЛО»

Фото: alloteatr.ru

Режиссер: Борис Павлович. Драматург: Элина Петрова. В ролях: Екатерина Алексеенко, Ольга Беликова, Анастасия Бешлиу, Светлана Свистунович-Грунина, Анастасия Егорова, Ксения Захарова и другие.

Спектакль «Алло», созданный в период весеннего локдауна, возвращается в новом статусе — номинанта на национальную театральную премию «Золотая маска». Постановка «Алло» — это разговор по телефону зрителя с актером. Участник спектакля и актер вдвоем читают по ролям пьесу, представляющую собой диалог. Причем в полученном по электронной почте накануне сеанса тексте есть только предполагаемые реплики, а значит, возможны любые импровизации.

С 1 по 31 марта 2021 года alloteatr.ru

Музеи

«Билл Виола. Путешествие души»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пушкинский музей представляет первую в России персональную выставку Билла Виолы — одного из самых влиятельных американских мастеров видеоарта. ГМИИ впервые посвящает свои главные залы такой масштабной экспозиции медиаискусства. Более 20 видеоработ созданы в период с 2000 по 2014 год. Посетители увидят такие масштабные произведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и четыре работы из серии «Мученики» (2014).

По 30 мая, ГМИИ им. А.С. Пушкина

AGGREGATIONS

Фото: Askeri Gallery/askerigallery.com

Первая в России персональная выставка известного корейского художника Кван Йонг Чана представляет самую узнаваемую его серию работ AGGREGATIONS: объекты, состоящие из небольших треугольных форм, завернутых в шелковичную бумагу, часто окрашенную чаем или пигментом. Кван Йонг Чан ссылается на коды, символы и системы, которыми наделены все окружающие нас объекты.

С 5 марта по 5 апреля, ASKERI GALLERY