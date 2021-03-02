Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%

Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с распространением в социальных сетях информации по теме детского суицида. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 2 марта.

Суицидальные сети: 20 тыс. пабликов очистили от опасных разговоров
Помимо этого Роскомнадзор заблокировал в 2019 году 800 интернет-страниц, упоминающих добровольный уход из жизни

По данным СК, в последние дни февраля в соцсетях начали распространяться видео и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

В связи с этим ряд профильных ведомств уже проводит необходимые профилактические мероприятия.

В адрес СКР также поступают обращения с просьбой об организации проверки для проведения оперативных и следственных мероприятий, направленных на пресечение распространения этой информации и установление лиц, которые причастны к ее распространению.

В связи с этим Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры по пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников.

Ранее во вторник телеканал РЕН ТВ сообщал, что родителей подростков предупредили о распространении в соцсети TikTok роликов с опасными для жизни детей призывами. Взрослых призвали быть бдительными и оградить детей от таких роликов.

Записи, которые появляются в различных аккаунтах, администрация соцсети стала блокировать.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы отмечало, что столичные школы также предупредили родителей об этих призывах.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направляла запрос Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях информации о детском суициде.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи, недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021