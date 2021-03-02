Тело иранца обнаружили в исламском культурном центре в Москве

Тело иностранца нашли в исламском культурном центре в столице. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В гостевой комнате исламского культурного центра на Алтуфьевском шоссе, дом 79А, стр. 3 обнаружен труп 27-летнего гражданина Ирана без признаков насильственной смерти», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что на парковке на юго-востоке Москвы было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками обледенения. Внешних признаков насилия правоохранители не обнаружили.