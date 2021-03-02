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На Ямайке умер певший в группе с Бобом Марли исполнитель Банни Уэйлер

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Регги-исполнитель Банни Уэйлер умер во вторник утром в одной из больниц в столице Ямайки Кингстоне. Об этом сообщает 2 марта газета Jamaica Observer со ссылкой на его менеджера Максин Стоу.

Музыканту было 73 года.

Причины смерти не уточняются. В июле 2020 года он перенес инсульт.

Настоящее имя Банни Уэйлера — Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которую также входили Боб Марли и Питер Тош. Марли умер от рака в 1981 году, а Тош был убит в своем доме в 1987-м.

Среди альбомов Уэйлера — Blackheart Man (1976) и Rock ‘n’ Groove, который вышел через пять лет.

В 2017 году правительство Ямайки наградило Уэйлера орденом «За заслуги» — одной из высших государственных наград страны.

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