Чижов заявил об ответных мерах России в связи с санкциями ЕС

Россия примет ответные меры в связи с новыми антироссийскими санкциями, введенными Евросоюзом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом во вторник, 2 марта, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Приходит осознание, что так называемый санкционный ресурс исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет. Если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы, и я могу заявить, что будут иметь место и сейчас», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов добавил, что решение об ответе на санкции будет приниматься на политическом уровне в Москве.

Он также отметил, что принятые ЕС рестрикции загоняют отношения Брюсселя и Москвы в угол, выбраться из которого становится всё тяжелее.

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС опубликовали нормативный акт о новых санкциях против четырех должностных лиц России. Это первые ограничения, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

Вслед за ЕС антироссийские санкции во вторник расширили и США. Они коснутся семи «высокопоставленных представителей» российских властей, 14 организаций — из них 10 в России, три в Германии и одна в Швейцарии.

Решение о рестрикциях приняли в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности.