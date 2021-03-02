Штормовое предупреждение объявили на территории Курильских островов

МЧС предупредило жителей Курильских островов об ухудшении погодных условий. Штормовое предупреждение объявлено на 3 марта.

По данным синоптиков, в Южно-Курильском и Курильском районах ветер усилится до 20–25 м/с, при этом в ночные часы ожидается сильный снег. В Северо-Курильском районе скорость ветра ночью достигнет 22 м/с, а в дневные часы ветер усилится до 25–30 м/с. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Предупреждение об ухудшении погодных условий направлено в администрации всех районов и взаимодействующие структуры. Силы и средства готовы к реагированию на последствия шторма.

Ранее сообщалось, что сильный ветер 4 и 5 марта прогнозируют в Хабаровском крае. Также в регионе выпадет мокрый снег.