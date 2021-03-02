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Эксперты оценили шансы российских легкоатлетов выступить на Играх в Токио

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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Эксперты прокомментировали «Известиям» решение WA и оценили шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду в Токио.

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Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA. С тех пор отстранение неоднократно продлевалось.

По информации члена президиума ВФЛА Михаила Гусева, 17–18 марта состоится совет World Athletics, после чего рабочая группа пообещала выйти с характеристиками и предложениями по возвращению нашим спортсменам нейтрального статуса.

«На мой взгляд, всё будет зависеть от того, произойдет ли очередная информационная атака на Россию перед советом. Если опять всплывут какие-то ужастики по нашей прошлой и нынешней жизни, то это может свести все старания на нет. Если такой атаки не будет, то высока вероятность, что нашим легкоатлетам вернут нейтральный статус», — заявил он.

В Министерстве спорта Российской Федерации поприветствовали решение World Athletics.

Как отметил глава профильного ведомства Олег Матыцин, утверждение плана — важный, но лишь первый шаг на долгом и трудном пути выхода российской легкой атлетики из кризиса последних лет.

По словам главы World Athletics Себастьяна Коэ, Россия проделала невероятную работу, чтобы вернуть доверие легкоатлетического сообщества.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Восстановить провал: приблизились ли наши легкоатлеты к Играм в Токио

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