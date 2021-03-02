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В Калужской области установят 28 фельдшерско-акушерских пунктов в этом году

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На территории Калужской области в 2021 году намерены установить 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает региональное правительство.

По данным властей, 26 пунктов придут на замену старым комплексам, состояние которых сейчас оценивается как неудовлетворительное. Еще два ФАПа появятся в населенных пунктах, в которых ранее их не было, пишет газета «Весть».

Средства на строительство выделены из федерального и регионального бюджетов по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы.

10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ни один рубль из средств, которые направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, не должен быть потрачен на другие цели. По его словам, в 2021 году на озвученную цель намерены потратить 90 млрд рублей, а за пять лет — 550 млрд рублей.

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