Больше 80 млн рублей направят на ремонт школ и детсадов в Уссурийске

В 2021 году в Уссурийске отремонтируют почти половину образовательных учреждений. На проведение работ власти направят свыше 80 млн рублей.

К началу нового учебного года планируется ремонт 15 детских садов, 15 школ, а также трех учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает ИА UssurMedia. Крупные работы проведут в школе № 130. Обновление здания не проводилось более 50 лет. В школе заменят окна, двери, инженерные коммуникации, отремонтируют столовую и спортзал.

Почти 22 млн рублей направят на реконструкцию бассейна в школе № 25. Объект находился в непрерывной эксплуатации в течение 20 лет. Строители обновят канализацию, систему отопления, водообмен и вентиляцию. Чашу бассейна отделают новой керамической плиткой.

Перечень подрядчиков по каждому виду работ будет утвержден до середины марта.