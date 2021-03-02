Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве

Жители Москвы в социальных сетях сообщают о мощном граде и публикуют видео непогоды.

«Это жуткий град, просто камнища, которые летят, просто посмотри, что происходит, я в шоке», — приводит РЕН ТВ слова очевидца разгула стихии.

В каком районе столицы прошел град, не уточняется.

Столичный главк МЧС сообщил 2 марта, что в ночь на среду в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

«В период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица»,– говорится в сообщении.

Также в ведомстве порекомендовали автомобилистам, управляя машиной при неблагоприятной погоде, снизить скорость и избегать резких маневров.

1 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидающемся мощном арктическом вторжении в России с 5 по 10 марта. По его словам, метеорологическая весна в РФ может настать в конце месяца. Начнется она с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.