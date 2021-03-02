Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%
Сюжет:

Пользователи Сети сообщили о мощном граде в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы в социальных сетях сообщают о мощном граде и публикуют видео непогоды.

«Это жуткий град, просто камнища, которые летят, просто посмотри, что происходит, я в шоке», — приводит РЕН ТВ слова очевидца разгула стихии.

В каком районе столицы прошел град, не уточняется.

Столичный главк МЧС сообщил 2 марта, что в ночь на среду в Москве ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

«В период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица»,– говорится в сообщении.

Также в ведомстве порекомендовали автомобилистам, управляя машиной при неблагоприятной погоде, снизить скорость и избегать резких маневров.

1 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидающемся мощном арктическом вторжении в России с 5 по 10 марта. По его словам, метеорологическая весна в РФ может настать в конце месяца. Начнется она с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021