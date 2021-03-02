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Более 100 единиц техники закупили для аграриев Красноярского края

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Свыше 960 млн рублей направят на техническую модернизацию сельскохозяйственной отрасли в Красноярском крае. Для аграриев уже закупили более 100 тракторов, сеялок и комбайнов.

Средства выделены из бюджета Красноярского края. По словам министра сельского хозяйства и торговли региона Леонида Шорохова, у предприятий и фермеров популярна мера поддержки в виде компенсации части затрат на покупку новой техники. Объем поддержки в 2021 году составит почти 350 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, аграриям возмещают затраты на оплату первоначального лизингового взноса и платежей, а также капитальный ремонт техники.

Готовность всех видов техники к весенним полевым работам на текущий момент составляет 83,5%.

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